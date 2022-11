08:03

Shiruq svela i segreti del Sudan alle agenzie. È fissato per mercoledì 23 novembre l’appuntamento con il webinar a cura del t.o., che illustrerà alla distribuzione le potenzialità della destinazione.

L’evento formativo inizierà alle 14:30 e fornirà agli adv tutte le informazioni pratiche per proporre la meta ai loro clienti, nonché un toolkit con strumenti di prenotazione e vendita da usare in agenzia.



Un prodotto unico

Destinazione ancora da scoprire, il Sudan si propone come un prodotto dalle caratteristiche uniche, che Shiruq - attivo nel Paese dal 1999 - racconterà attraverso i suoi 11 itinerari a catalogo e le personalizzazioni per gli individuali.



Il Sudan offre, inoltre, innumerevoli luoghi di interesse sia dal punto di vista archeologico (ospita più piradimi dell'Egitto) sia naturalistico, con il deserto del Sahara.



Per partecipare è sufficiente compilare il form per l’iscrizione e collegarsi a questo link