Caro bollette e imprese: nella manovra ulteriori sgravi per negozi e aziende

Il caro energia è un capitolo fondamentale della nuova manovra di bilancio, la prima del Governo appena insediatosi.

Tra gli interventi previsti c'è l'aumento della percentuale convertibile in credito d'imposta per negozi ed esercizi commerciali, che potranno recuperare non più solo il 30 ma il 35% della spesa in materia di energia. Le imprese di dimensioni superiori invece vedranno la percentuale passare dal 40 al 45%.



Inoltre, sempre sul fronte del comparto produttivo, come riporta corriere.it il testo della legge sospende anche per il 2023 l'applicazione sia della plastic tax (che colpirebbe la plastica monouso) che della tassa sulle bevande zuccherate.