Italianway, partnership con Hemeras per le case di Milano

15:56

Italianway accelera sulla strada dello sviluppo rilevando la gestione e la promozione del portafoglio milanese di case di lusso di Hemeras Boutique Homes. La proptech guidata da Marco Celani (nella foto) aggiunge così al suo paniere quasi 100 case e diventa il gestore di riferimento per le operazioni immobiliari che Hemeras continuerà a portare avanti, dedicandosi allo sviluppo di un ulteriore portafoglio.

A Milano 600 appartamenti

“Siamo molto soddisfatti di avviare questa collaborazione con un partner solido come Hemeras, in grado di sviluppare operazioni immobiliari ad alta redditività anche attraverso la nostra partnership - ha commentato Marco Celani, a.d. di Italianway -. Con l’aggiunta di questi appartamenti al nostro portafoglio arriviamo ad aver contrattualizzato circa 600 unità immobiliari sulla piazza di Milano. Si tratta di un portafoglio con grandissimo potenziale di redditività per il proprietario perché super centrali, di pregio e di ampia metratura”.



Secondo i dati diffusi da Il Sole 24 Ore Italianway, che puntava a chiudere il 2022 con un gross booking value di 40 milioni di euro, ha registrato in questi giorni il superamento dei 49 milioni di turnover e si avvia a chiudere l’anno a quota 50 milioni di prenotazioni gestite. La società fondata da Davide Scarantino e guidata da Marco Celani stima in 4 milioni di euro il gross booking value per il 2023 derivante dalla partnership con Hemeras.