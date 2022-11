Il Black Friday di Gattinoni per spingere l'ecommerce delle agenzie di viaggi

14:40

Arriva il Black Friday targato Gattinoni. L'azienda ha annunciato tre giorni di incentivi speciali per spingere le vendite sulla piattaforma del network e sui siti di ecommerce di alcune agenzie di viaggi della rete di distribuzione.

Dal 24 fino al 26 novembre i clienti potranno utilizzare il codice promozionale BLACKFRIDAY22 per ottenere prezzi speciali per i viaggi fino al 31 dicembre 2023.



L'iniziativa arriva pochi giorni dopo gli 'shock days', che la scorsa settimana hanno visto tre giorni riservati alla prenotazione di pacchetti speciali in collaborazione con con Gattinoni Travel, Valtur, Baobab, I Grandi Viaggi, Futura Vacanze e Caboverdetime.



“Le ultime campagne di marketing di Gattinoni, che si sono susseguite in queste due settimane, hanno l’obiettivo, grazie anche alla collaborazione con i tour operator partner, di coinvolgere e stimolare il cliente finale a finalizzare l’acquisto delle prossime vacanze, approfittando di sconti particolari - spiega Isabella Maggi (nella foto), direttore marketing e comunicazione del Gruppo -. Queste campagne sono ormai diventate un appuntamento fisso che le nostre agenzie hanno imparato a sfruttare al meglio e che, speriamo, possano essere un volano sempre più efficace anche per fidelizzare il cliente finale”.