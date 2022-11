Art Group amplia la squadra in vista della stagione 2023

16:55

Art Group è pronto a ripartire per la nuova stagione 2023. Dopo un'estate di traguardi raggiunti, Art Group rafforza il proprio organico di sede presentando un team di 60 professionisti che sta già organizzando e lavorando sulla prossima stagione 2023.

Pubblicità

La stagione 2022 ha garantito al Gruppo il consolidamento dei rapporti con i propri clienti e partner nel settore del turismo. Per poter affrontare il 2023, Art Group ha puntato sulla crescita del personale di sede: un investimento importante e necessario per garantire ai clienti un servizio di alta qualità.



Luca Corsini (nella foto a sinistra) presidente di Art Group, ha annunciato l’ingresso di Andrea Pacecca (nella foto a destra), che ricoprirà il ruolo di head of people & culture. “Sono orgoglioso di affermare che, dopo due anni così difficili per il nostro settore, Art Group ha continuato a perseguire gli obiettivi di crescita che ci siamo fissati. I risultati di questi dieci mesi del 2022 sono straordinari. L’ingresso di Andrea Pacecca, che vanta una lunga e importante esperienza, darà un significativo contributo al gruppo nelle innumerevoli sfide che si trova ad affrontare, per proseguire il proprio impegno nell’offrire ai clienti il miglior servizio”.



Andrea Pacecca, dopo aver conseguito una laurea in Sociologia e aver consolidato la sua formazione nel settore delle risorse umane con un master presso la Sda Bocconi, ha ricoperto la carica di hr manager presso Fandango Club, negli ultimi anni è diventato coach, questo gli ha permesso di trasformare il suo ruolo in people & culture. “Il mio è un nuovo inizio, un ritorno in un settore che ho sempre amato e che mi ha permesso di raggiungere dei risultati rilevanti a livello professionale. Essere animatore significa essere un professionista dell’intrattenimento e soprattutto ti porta a frequentare la più grande università mai esistita, quella delle nostre esperienze”.