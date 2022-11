Dalle Alpi agli Appennini, il nuovo catalogo Montagna targato Gattinoni

10:50

Oltre sessanta strutture distribuite tra Alpi e Appennini. Gattinoni Travel lancia il catalogo digitale Montagna 2022/2023 per supportare le agenzie nella stagione invernale.

All’interno delle 79 pagine, ci sono 61 strutture selezionate da Gattinoni, suddivise in regioni: 25 in Trentino Alto Adige, 12 in Valle D’Aosta, 9 in Piemonte, 7 in Lombardia, 6 in Veneto e 2 negli Appennini in Abruzzo e Toscana.



Ogni soluzione ricettiva è accompagnata da una didascalia che definisce alcuni parametri e servizi, per consentire agli adv di orientarsi più velocemente in base alle richieste del cliente.



Per i clienti che amano lo sci, inoltre, l’agente può affidarsi a descrizioni che riportano la distanza dalle piste, i punti navetta, i servizi noleggio attrezzatura, oltre all’indicazione di sconti dedicati ai bambini per i vari servizi.



Le prenotazioni delle strutture all’interno del catalogo comprendono l’assicurazione medico bagaglio gratuita e sconti per i bambini.



Per le prenotazioni effettuate fino al 15 dicembre, Gattinoni prevede inoltre riduzioni di 50 euro sulle pratiche superiori a 1.200 euro.