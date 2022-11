I viaggi d’affari non rallentano la ripresa

13:59

Il business travel continua a conquistare terreno con una ripresa costante. Ma i volumi pre-pandemia non torneranno prima di 18 mesi.

Ad affermarlo è la Global Business Travel Review, realizzata da Advantage Travel Partnership e Travelogix e ripresa da ttgmedia.com, che sottolinea come a livello globale i viaggi d'affari siano ora al 74% rispetto a tre anni fa.



Analizzando le transazioni da gennaio 2019 a tutto settembre di quest'anno, lo studio si è focalizzato su 13,7 milioni di prenotazioni per un valore aggregato di circa 8,5 miliardi di lire.



Secondo le cifre, nonostante i livelli del 2019 siano ancora lontani, l'industria globale del business travel chiuderà l'anno in corso con una crescita del 55% rispetto al 2020 e dell'82% rispetto al 2021.



Cresce comunque il valore medio delle transazioni: l'incremento rispetto al 2019 è del 12,4%. Il fenomeno è anche legato alla durata media del viaggio, che è aumentata superando i 7 giorni rispetto ai 4,57 del 2019: questo è dovuto alla massimizzazione del valore delle trasferte da parte delle aziende, che cercano una maggiore sostenibilità.



Aumenta anche l'anticipo di prenotazione, il che rivela una maggiore fiducia nel fatto che il viaggio si svolgerà regolarmente.