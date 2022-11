Qantas abbassa le tariffe per le agenzie che prenotano sulla sua piattaforma

15:55

Qantas rende più interessanti le tariffe per agenzie sulla sua piattaforma di prenotazione diretta. A partire da oggi, infatti, la compagnia ha deciso di applicare una riduzione del 4% sulle tariffe nazionali per i partner che prenoteranno attraverso la Qantas Distribution Platform.

“I prezzi più bassi che stiamo lanciando oggi fanno parte del nostro investimento per modernizzare le nostre capacità di distribuzione – spiega Igor Kwiatkowski, direttore esecutivo global sales and distribution di Qantas -. La nuova tariffa integra le numerose funzionalità già abilitate attraverso la piattaforma di distribuzione, come contenuti più ricchi e una maggiore personalizzazione del cliente”.



La piattaforma di distribuzione di Qantas, costruita utilizzando gli standard New distribution capability (Ndc) di Iata, è progettata per modernizzare l'esperienza di vendita al dettaglio che i partner commerciali forniscono ai clienti con una gamma più ampia di prodotti, caratteristiche e capacità.



Dal suo lancio nel 2018, Qantas ha continuato a investire nelle capacità della piattaforma di distribuzione, rilasciando offerte speciali e nuove opportunità di guadagno, ampliando la sua rete di partner tecnologici ed espandendo il programma a livello internazionale con 60 mercati ora attivi e altri in arrivo.