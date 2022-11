Aiav: test d'ingresso e formazione per il Marchio di qualità delle agenzie

14:22

Aiav aggiorna il Marchio di qualità delle agenzie di viaggi, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

L'associazione ha annunciato un programma di formazione permanente con un sistema basato su crediti che saranno indispensabili per il rinnovo annuale del certificato.



Inoltre è stato introdotto anche un test di ingresso per valutare le competenze tecniche del personale: il superamento della prova sarà un requisito essenziale per l'ottenimento del Marchio di qualità.



"Su indicazione del Ministero - si legge nella nota di Aiav -, nel nuovo disciplinare il mantenimento del Marchio è subordinato all’ottenimento di 60 crediti formativi annuali, attraverso la frequenza e il superamento di specifici corsi di formazione incentrati sulle 4 macro-aree di riferimento per l’attività degli agenti di viaggio: tecnica turistica, competenza giuridica, competenza gestionale e amministrativa e tecniche di vendita".



Per la formazione è stata istituita un'apposita piattaforma e-learning ad accesso gratuito, chiamata 'Campus-Aiav', che sarà online nei prossimi giorni. La medesima piattaforma conterrà anche il test di ingresso, che "rappresenta il terzo passaggio - prosegue Aiav - di un iter che comprende la presentazione di una domanda ufficiale, corredata da documenti comprovanti la regolarità dell’agenzia, e un sopralluogo nei locali da parte della commissione di valutazione". Tra i requisiti rientrano anche la sottoscrizione della polizza Rc e del Fondo di Garanzia, la regolarità della Direzione Tecnica, il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e la conformità legale del sito web, oltre a criteri legati alla pulizia e all’accessibilità dei locali.



Il presidente Aiav Fulvio Avataneo (nella foto) commenta: "Alla luce delle profonde trasformazioni che hanno contraddistinto il settore e della sempre più agguerrita concorrenza multicanale, il valore della qualità è ancora più importante rispetto al passato. Per questo, di concerto con il Ministero, i nostri Associati e una serie di stakeholder del settore, abbiamo deciso di rafforzare il disciplinare, puntando in particolare sulla formazione".