Viajes El Corte Inglés punta a crescere del 50% in tre anni

10:35

Un deciso superamento dei livelli pre-pandemia, con investimenti sia negli Stati Uniti che in Europa. Viajes El Corte Inglés annuncia un ambizioso piano di crescita che prevede un incremento del 50% nei prossimi 3 anni.

Ad annunciarlo è l'amministratore delegato Jorge Schoenenberger che, come riporta hosteltur.com, ha sottolineanto: "Siamo molto preparati ad affrontare i cicli economici". Il riferimento è anche all'ondata inflazionistica degli ultimi mesi, che sta creando non pochi problemi a diversi settori produttivi, turismo compreso, e che secondo molti apre le porte a una recessione globale. Ma secondo l'a.d. della rete spagnola le imprese che si occupano di viaggi potranno sopravvivere, a patto di salvaguardare gli stipendi.



Intanto Viajes El Corte Inglés guarda ad accordi con altre realtà del settore, anche internazionale, come hotel, parchi tematici o compagnie aeree per ampliare l'offerta.