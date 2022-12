Ponte dell’Immacolata: le cifre del business secondo l’indagine Federalberghi

12:07

Prevalentemente montagna e città d’arte per chi resta in Italia, grandi capitali europee per ci viaggerà all’estero. È questa la mappa delle destinazioni scelte dagli italiani per il prossimo ponte dell’Immacolata secondo quanto emerge dall’indagine condotta da Federalberghi in collaborazione con Acs Marketing Solutions, secondo la quale saranno oltre 12 milioni i connazionali in viaggio.

Montagna e città d’arte si spartiscono oltre il 55 per cento delle preferenze davanti al mare (13 per cento), mentre più indietro sono laghi e terme. Per l’estero, preferito solo dal 5,9 per cento degli intervistati, le capitali saranno visitate da tre quarti dei viaggiatori. La durata media del soggiorno si attesta sui 3,5 giorni con una spesa pro capite da 435 euro (407 per l’Italia, 785 per l’estero).



Per i movimenti di questo periodo si prevede un giro d’affari complessivo da oltre quattro miliardi di euro.