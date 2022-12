Gardaland Magic Winter: inizia la stagione invernale

16:24

Battesimo ufficiale per la ventesima edizione di Gardaland Magic Winter, l’appuntamento invernale del Parco che proseguirà fino all’8 gennaio 2023.

“È stata una lunga stagione piena di soddisfazioni - afferma Sabrina De Carvalho, a.d. di Gardaland -. Abbiamo infatti raggiunto i dati di affluenza registrati nel 2019 e adesso concludiamo con la ventesima edizione di Gardaland Magic Winter”.



Tante le novità di questa ventesima edizione di Gardaland Magic Winter, a partire dagli allestimenti in ottica green: molte le aree impreziosite con decorazioni naturali. L’ingresso al parco è caratterizzato da La Foresta di Ghiaccio, un tunnel di 30 metri creato con rami di salice sbiancati e illuminati con effetti di luce che conduce i visitatori dall’orologio floreale fino alla Piazza Medievale.

Da non perdere la rivisitazione della Foresta Incantata, che per l’occorrenza è diventata Il Bosco degli Gnomi, un percorso interattivo ed educativo nato con l’idea di trasmettere, tramite l’esperienza, il gioco e la magia il valore del rispetto della natura.



Le novità continuano anche al cinema 4D con The Polar Express 4D Experience, il celebre film natalizio targato Warner Bros. Durante Gardaland Magic Winter, inoltre, i visitatori possono scoprire dove sorgerà Jumanji-The Labyrinth, la novità 2023 basata sulla serie cinematografica Jumanji.



Non mancano poi i chioschi che propongono i tipici sapori del Natale con biscotti natalizi, candy mallow e cioccolate calde.



Imperdibile l’incontro con Babbo Natale. Appuntamento al Magico Villaggio, una baita di montagna ricca di sorprese, profumi ed esperienze dedicati al Natale.



Dopo il grande successo ottenuto, torna – anche per questa edizione 2022 - l’appuntamento presso Gardaland Theatre con Il favoloso Emporio di Natale – il live musical condotto da un’orchestra dal vivo di 16 persone – vincitore del premio 'Migliore show indoor' dei Parksmania Award 2022.



Gran finale della giornata, allo scoccare delle ore 18, l’appuntamento in Piazza Jumanji, dove sotto un albero naturale del peso di oltre 4mila kg sorge il palco dello show 'Santa Claus is coming to Gardaland'.



Gardaland Magic Winter proseguirà nel ponte dell’Immacolata dall’8 all’11 dicembre, il 17 e il 18 dicembre, il 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre all’8 gennaio e sarà aperto dalle ore 10,30 alle 18. Per tutto il periodo natalizio un biglietto combinato permetterà l’accesso al parco, a Gardaland Sea Life Aquarium e alla Miniland di Legoland.