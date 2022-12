Nuovevacanze, convention a gennaio a Disneyland Paris nel segno della ‘Magia’

09:21

Appuntamento a Disneyland Paris per la nuova convention nazionale di Nuovevacanze Travel Group. Il ceo Corrado Lupo (nella foto) alza il velo sull’edizione 2023, che si terrà nel parco tematico il 24 e 25 gennaio prossimi all’insegna della ‘Magia’, tema portante dell’evento.

Pubblicità

“Vorremmo trasmettere ai numerosi agenti che parteciperanno la magia che una vacanza deve rappresentare per tutti i nostri clienti - spiega Lupo -. Le azioni messe in campo da Nuovevacanze affinché la convention fosse più partecipata possibile sono state e saranno svariate, dal Tour One to few che ha toccato le città di Firenze, Genova, Padova, Brescia e Verona, al tour 1 to 1 di tutte le agenzie presenti sul territorio nazionale, di modo da dimostrare la vicinanza del network a ogni singola agenzia: Le persone al centro”.



Altro tema al centro dell’evento sarà poi la tecnologia: “Crediamo fortemente nel valore aggiunto che la tecnologia possa dare a tutto il comparto turistico ed è per questo motivo che stiamo dando a tutte le agenzie del network degli strumenti innovativi ed esclusivi che renderanno a breve la nostra rete di agenzie completamente digitale. Già da alcuni anni lo sviluppo dei nostri sistemi è stato implementato da un team interno, consentendoci di recepire le esigenze dei nostri agenti ed agire immediatamente, personalizzando per loro ogni singolo processo. In più - conclude -, grazie al nostro market place My Aria diamo l’opportunità a tutte le agenzie della rete di caricare e vendere il proprio prodotto on-line. Nulla sarebbe realizzabile senza le persone ed i valori che contraddistinguono gli adv Nuovevacanze quali: conoscenza, dedizione, passione, professionalità”.