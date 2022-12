La flessibilità prima di tutto: Allianz Partners svela i nuovi viaggiatori

12:00

Flessibilità prima di tutto. Questo è quello che cercano i viaggiatori nel post-pandemia secondo il raporto States of Mind travel Report di Allianz Partners.

"Oltre alle preoccupazioni correlate alla salute - riporta una nota -, i viaggiatori devono affrontare turbolenze geopolitiche, inflazione elevata e incertezza economica crescente". Una situazione che porta a un nuovo atteggiamento nei confronti dei viaggi. E dunque a una maggiore propensione all'acquisto delle polizze.



"I dati di Allianz Partners - si legge ancora - rivelano che nei cinque principali mercati europei (Belgio, Francia, Germania, Italia, Regno Unito) le intenzioni dei clienti di acquistare un'assicurazione viaggio sono aumentate sostanzialmente, dal 21% nel 2019 al 55% nel 2022 per i viaggi internazionali e dal 12% al 26% per i viaggi nazionali. In linea con la crescente domanda, Allianz Partners ha registrato nel 2022 il livello più alto di richieste di prestazioni post-partenza".



Tra gli altri trend di viaggio, emerge anche il bleisure, cioè l'abitudine a lavorare da remoto anche dai luoghi di vacanza.



La flessibilità inoltre diventa fondamentale per il 58% delle famiglie.



Joe Mason, chief marketing officer di Allianz Partners per il settore travel, aggiunge: "Nel 2022 il desiderio di tornare a viaggiare è stato evidente. Basti pensare alle immagini che abbiamo visto quest’estate di sale d’attesa e resort affollati. Tuttavia, gli effetti della pandemia sulle esigenze e sulle aspettative dei viaggiatori sono ancora presenti".