Il Giro dei Venti: ciclismo e vela tornano nell'edizione 2023

Giro di boa per Il Giro dei Venti, che giunge alla seconda edizione. Immutato lo spirito che guida la manifestazione, che propone un concept innovativo in grado di unire il ciclismo e la vela alla scoperta di culture, tradizioni, paesaggi e sapori tra Puglia e Grecia.

Nell’edizione 2023 gli equipaggi si sfideranno durante tre tappe ciclistiche e tre veleggiate dal 27 maggio al 3 giugno 2023 tra il Salento e Corfù. Agli appuntamenti agonistici si unirà la possibilità di pedalare e veleggiare alla scoperta dei territori toccati all’insegna di relax e benessere.

“Cultura, benessere e bellezza si uniscono anche nella prossima edizione de Il Giro dei Venti, con l’obiettivo di ospitare fino a 50 equipaggi nella manifestazione del 2023 – ha spiegato l’ideatore e patron della manifestazione, Sergio Filograna -. La nuova edizione risulta ampliata nel numero dei giorni a disposizione – otto in tutto – e rivoluzionata nell’organizzazione, con un percorso cicloturistico alternato ad alcune tappe a cronometro”.



Le squadre saranno come di consueto composte da due ciclisti e due velisti, saranno estratte a sorte e l’obiettivo è ambizioso, come ricordato da Riccardo Magrini, responsabile della parte ciclistica e Roberto Ferrarese, che si occuperà della parte relativa alla vela.

“Nel 2023 – aggiunge il coordinatore generale de Il Giro dei venti, Mario Cacciapaglia – daremo più spazio ancora al turismo e al bello di stare insieme, nella natura, percorrendo strade sicure o navigando sotto costa. Abbiamo anche intensificato la collaborazione con gli enti locali attivi sul territorio, proprio per trasmettere il valore aggiunto di aree che hanno tanti assi da giocare, sia sotto l’aspetto culturale sia sotto quelli naturalistico o enogastronomico”.



Grande apertura anche ai partecipanti stranieri, per rendere la manifestazione sempre più internazionale.

Fra i punti forti dell’edizione 2023, l’immersione con Umberto Pelizzari grazie al progetto ‘Blue Training’.

Sotto il profilo della sicurezza, più volte ricordato nel corso della presentazione, a coordinare lo staff medico al seguito della manifestazione sarà Pietro Mazzarotto, direttore del reparto cardiologico dell’ospedale di Lodi.

Grande attenzione infine anche all’aspetto artistico, con tante nuove sorprese nello spettacolo che verrà curato dal direttore artistico de Il Giro dei Venti, Samanta Demontis. Le iscrizioni sono aperte.

Da sinistra, Roberto Ferrarese, Sergio Filograna e Riccardo Magrini.

Isabella Cattoni