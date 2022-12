Fiavet Piemonte riduce la quota annuale di iscrizione per i nuovi soci

14:22

Fiavet Piemonte annuncia un taglio al costo della quota annuale. Coloro che si iscriveranno per la prima volta nel 2023 dovranno infatti versare una tariffa pari a 200 euro, contro i 250 previsti in precedenza.

La novità, insieme ai servizi offerti dall'associazione, saranno annunciati durante una cena organizzata per soci e accompagnatori alla Rocca di Arignano il prossimo 19 dicembre.



"Noi stiamo aggiungendo anche un servizio di supporto alla comunicazione dei nostri associati con i media locali, grazie ai giornalisti e ai blogger che ci seguono” precisa Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte, sottolineanco come per i soci siamo disponibili tutti i servizi dell'associazione nazionale, che comprendono gli aspetti sia fiscali che legali.