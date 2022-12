di Alberto Caspani

La transizione è irreversibile, ma va facilitata. Se le odierne crisi di approvvigionamento hanno rallentato i progetti di rinnovo ed espansione della flotta di Avis Budget Group, l’incertezza di mercato sta aprendo nuove opportunità per il noleggio flessibile. “La richiesta di auto elettriche per viaggi di breve o lungo termine - spiega Gianluca Testa (nella foto), managing director Southern Europe, U.K. & European Central Operations Avis Budget Group - rappresenta spesso la prima occasione per familiarizzare con questo tipo di tecnologia, spingendo a rinnovare il noleggio fuori stagione per finalità non solo turistiche. Analogamente, la difficoltà nel reperire nuove auto private - e comprendere su quali tipologie investire - induce il cliente a privilegiare la formula del noleggio per periodi più lunghi che in passato”.



Programmi loyalty

In attesa del pieno recupero del mercato business, tradizionalmente legato alla destagionalizzazione del noleggio, la distinzione fra turista e cittadino mobile si va assottigliando, dando forza ai programmi loyalty Avis Preferred e QuickPass per un servizio più rapido e funzionale alle esigenze quotidiane. Nel tentativo di stimolare una politica che segna il passo, la creazione di una rete nazionale di colonnine di ricarica Avis muove a sua volta in questa direzione.