Il 2023 sarà un anno generoso con i ponti e le festività. Le occasioni per organizzare brevi viaggi e short break saranno diverse. Ecco quindi un piccolo calendario delle 'vacanze possibili', con i periodi da tenere a mente per organizzare al meglio brevi fughe in Italia o all'estero.

La prima opportunità si presenta già nella prima settimana di gennaio, con l’Epifania. La ricorrenza cadrà infatti di venerdì, garantendo il primo week end lungo del nuovo anno.



La Pasqua - segnala Skytg24 - cadrà il 10 aprile, mentre la Festa della Liberazione (25 aprile) di martedì: agganciando un giorno di ferie lunedì 24 sarà così possibile partire per uno short break dalla sera di venerdì 21 fino al 25.



I week end lunghi

Week end lungo quello del Primo maggio, che il prossimo anno cadrà di lunedì. Lo stesso varrà per per il 2 giugno, Festa della Repubblica, che cadrà di venerdì.



I romani potranno concedersi un ulteriore ponte a fine giugno: la Festa di San Pietro e Paolo del 29 cadrà infatti di giovedì. Agganciando un giorno di ferie venerdì 30 sarà possibile così concedersi una vacanza fino a domenica 2 luglio.



Ferragosto sarà invece di martedì, concedendo anche a chi non andrà in vacanza un piccolo long week end agganciando lunedì 14 agosto.



Ognissanti e Immacolata

Per quanto riguarda i ponti invernali, il 1° novembre cadrà di mercoledì, mentre week end lungo per l’Immacolata: l’8 dicembre cadrà infatti di venerdì. Chi lavora a Milano potrà usufruire di un week end ancora più lungo agganciando la festività di Sant’Ambrogio, giovedì 7 dicembre.