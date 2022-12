di Gaia Guarino

08:32

Il business travel si prepara a un 2023 di rinnovamento. Secondo uno studio effettuato dall'Institute of Travel Management, appare evidente come le priorità dei travel manager siano notevolmente cambiate rispetto ai 12 mesi appena trascorsi.

Al primo posto emerge la necessità di un'attenta ottimizzazione dei sistemi di prenotazione online (nel 2022 era in quinta posizione), seguita dall'obbligo di fornire assistenza ai viaggiatori, e con un terzo gradino del podio occupato da un costante controllo del budget (al sesto posto nel 2022).



Medaglia di legno per l'agire secondo modelli sostenibili, che si piazza al quarto posto.

Risultati che non sorprendono se si riflette sugli scossoni subiti da questa industry negli ultimi tre anni. Quasi il 60% dei rispondenti, per esempio, ha dichiarato che lo scenario economico attuale e i costi dei viaggi avranno un impatto negativo sui volumi nel corso del prossimo anno. Ma non solo, a incidere saranno anche i disagi che tutta la supply chain sta fronteggiando e il livello dei servizi disponibili.



Trend topic rimane poi la sostenibilità. Come riporta traveldailynews.com, il business travel crede in un futuro più responsabile ed è per questo che in ordine di importanza risultano cruciali sia l'utilizzo di carburanti ecologici nel trasporto aereo (89% degli intervistati) sia l'adozione di soluzioni concrete per compensare le emissioni di carbonio (86%).

Infine, è molto probabile che vi saranno delle novità nel modo di viaggiare con una transizione dall'aereo al treno e con una preferenza per il soggiorno in appartamento rispetto agli hotel.