Adv Unite, Cesare Foa rieletto presidente

12:24

Cesare Foa confermato presidente di Adv Unite. La rielezione è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale che all’ordine del giorno prevedeva il rinnovo delle cariche.

Per quanto riguarda gli altri incarichi, l’assemblea ha eletto alla vice presidenza Gianluca Albano, alla tesoreria Vittorio Notaro e alla direzione Alessandro Daniele.



Consiglieri sono: Paolo Lamberti, Luca Mazzone, Gerardina Panella, Francesco Di Prisco, Ezio Di Guida, Mario Cozzi, Anna Errico, Loreta Lurgi Alex e Saverio Panico. Nel ruolo di responsabile dei probiviri Vincenzo Del Bravo, che sarà affiancato da Natalia Kriluma, Fabio Addonizio, Angelo Miranda e Luigi Cocozza.



La nuova squadra, commenta l’associazione in una nota, “darà nuova linfa per il 2023, anno pieno di appuntamenti per Advunite ponendo sempre più attenzione alla legalità, alla formazione e al riconoscimento della figura professionale dell’agente di viaggi. Uniti si può, insieme si vince”.