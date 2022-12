Hahn Air: 14 nuovi partner nel 2022, c'è anche Ita Airways

16:41

Sono 14 i nuovi vettori che sono entrati nel network di Hahn Air nel corso del 2022. Di questi cinque hanno scelto la partnership di interline (Ita Airways, Fly Pelican, Jordan Aviation, Safarilink e Transair) e altri nove hanno scelto di delegare le vendite gds.

“Con le soluzioni di Hahn Air – si legge in una nota -, i partner possono vendere i loro voli in 190 mercati, compresi i mercati al di fuori del loro network di destinazioni e dove non sono disponibili con il loro sistema di distribuzione. Quando i partner firmano un accordo di interline con Hahn Air, gli agenti di viaggio possono prenotare i loro voli nei gds ed emetterli sul biglietto Hahn Air HR-169 a prova di insolvenza, anche nei mercati in cui le compagnie aeree non partecipano al sistema di pagamento locale”.