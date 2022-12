di Amina D'Addario

Sarà il consiglio nazionale Fiavet del prossimo 18 gennaio a stabilire la data delle elezioni che decreteranno il successore di Ivana Jelinic, nominata a fine novembre amministratore delegato di Enit.

Una nomina accolta con soddisfazione dalla distribuzione organizzata, ma che ha interrotto all'improvviso il secondo mandato di Jelinic, riconfermata nel 2021 per un quinquennio.

“Siamo molto contenti - ha sottolineato il presidente di Fiavet Lazio Stefano Corbari, a margine di un evento organizzato dall'associazione regionale a Roma - che il nostro ex presidente sia diventato amministratore delegato di Enit. È una situazione del tutto nuova, penso sia la prima volta che un agente di viaggi ricopre una carica di questo tipo, ma è chiaro che le nuove elezioni nascono da una situazione imprevista e in un contesto dove nessuno aveva preparato il terreno per la successione. Siamo stati presi un po’ in contropiede”.



Ciò non toglie che le aspettative sul nuovo corso di Enit siano ora alte. “Sicuramente è positivo che alla guida di Enit ci sia una figura che conosce il mercato, certe criticità delle agenzie, ma anche le potenzialità del nostro settore. L’Enit è un ente che può fare moltissimo, anche per la nostra categoria. Basta pensare a tutta l’attività di commercializzazione del prodotto Italia, per noi fondamentale, ma che spesso in passato noi agenzie siamo stati costrette a fare da sole, andando all’estero, portando il prodotto e pubblicizzandolo. Ecco, se questo lavoro riuscirà ora a farlo l’Enit, possibilmente puntando su un maggiore coordinamento tra pubblico e privato, sarà per noi un grande risultato”.