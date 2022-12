Volagratis.com, vacanze up level per Capodanno: la top ten delle mete

11:01

La voglia di viaggiare si unisce, a Capodanno, al desiderio di regalarsi una vacanza di alto livello. A rilevarlo Volagratis.com che - analizzando le ricerche e gli acquisti di pacchetti dinamici effettuati tramite la piattaforma con partenza tra il 29 e il 31 dicembre 2022 - segnala come il 59% dei viaggiatori abbia scelto di soggiornare in strutture a 4 o 5 stelle.

Europa protagonista

Niente di nuovo rispetto allo scorso anno, invece, per quanto riguarda la top ten delle mete preferite, che vede come sempre grande protagonista l’Europa con l’80% dei viaggiatori che raggiungerà città quali Parigi, Barcellona e Londra, salite sul podio della classifica. Seguono Amsterdam, Vienna, Praga, Budapest e Lisbona, mentre solo il 9% dei nostri connazionali resterà in Italia e l’11% opterà per un viaggio a medio e lungo raggio. Tra le mete più gettonate da chi esce dai confini europei spicca Sharm el Sheikh.



Tra le mete esotiche da considerare per la fine dell’anno Volagratis segnala la Thailandia, le spiagge di Zanzibar, e poi ancora quelle di Bali, il Kenya con i safari nella riserva del Masai Mara per ammirare i ‘Big Five’, e infine l’Oman e Capo Verde.