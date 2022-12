Affitti brevi upper level, tris di progetti nuovi per l'agenzia Knight Frank

15:37

Venezia, Verona e Firenze. Sono queste le tre destinazioni su cui l’agenzia immobiliare Knight Frank sta lavorando per mettere a punto altrettanti progetti residenziali di lusso.

L’idea è quella di dar vita a una proposta di immobili ‘turnkey’, ovvero ‘chiavi in mano’, che uniscono alla privacy di un alloggio privato la disponibilità di servizi da hotel o resort di lusso: pulizie, concierge, lounge, palestra, laundry, e poi ancora chef a domicilio e assistenza per ogni esigenza.



Stati Uniti mercato prioritario

Un tipo di prodotto molto apprezzato dagli stranieri – nello specifico statunitensi – che sognano di vivere in una delle città d’arte italiane in un appartamento ristrutturato ma rispettoso dell’architettura originale, e soprattutto dotato di ogni confort e di elementi contemporanei di design.



Il primo progetto riguarda Venezia, e in particolare l’isola della Giudecca, dove sorge Palazzo Ponte Piccolo, con vista sulla laguna e a un minuto in barca da Piazza San Marco. Il proprietario dell’edificio è un investitore veneziano con una vasta esperienza nel settore del real estate a livello nazionale e internazionale e con l’ambizione di creare un posto unico per vivere un sogno: ‘the real Venetian dream’. Composto da 7 appartamenti caratterizzati da un mix perfetto tra storia e contemporaneità, l’immobile vanta diversi servizi per i proprietari: una Spa, una palestra, un giardino per rilassarsi, un servizio concierge e una zona di ormeggio per barche private.



Le proposte di Verona e Firenze

A Verona l’agenzia sta lavorando a un progetto relativo a Palazzo Poste, costruito negli anni ’20 del Novecento in piazza Viviani, nel cuore della città. All’interno ci sono 16 appartamenti con finiture e materiali di pregio. La struttura è dotata di un foyer con concierge, un’area fitness con palestra e Spa e un lounge cafè per gli abitanti del palazzo.



Infine a Firenze l’immobile oggetto di interesse per Knight Frank è Palazzo Stefanelli, situato a Borgo Pinti, in una delle principali vie dell’asse Nord-Sud del centro storico. Dieci le unità abitative, alcune sviluppate su due piani o con un giardino o un terrazzo privato. Il palazzo deriva dall’ampliamento avvenuto nella prima metà dell’Ottocento dall’allora proprietario Oreste Stefanelli, tramite fusione dell’immobile di partenza con due case a schiera adiacenti ed è tornato a risplendere grazie a un progetto di ristrutturazione ad opera di Pierattelli Architetture. Estremamente ricercati gli ambienti, con pavimenti in legno naturale, marmi, soffitti elevati, impreziositi da decorazioni floreali. Ogni appartamento è dotato di una cantina al piano interrato, un impianto di riscaldamento e raffrescamento che riduce i consumi, una cucina totalmente customizzabile, e all’occorrenza un bagno turco e un sistema di domotica.



In Italia l’agenzia Knight Frank è già presente nel progetto di Palazzo Tornabuoni, nato dalla ristrutturazione di un edificio del XV secolo nel cuore di Firenze. I 27 appartamenti sono gestiti da Four Season Hotels and Resorts.