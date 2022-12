Federturismo: “Gli italiani non rinunciano ai viaggi a Natale e Capodanno”

15:55

Gli italiani non rinunciano ai viaggi di fine anno. Pur riducendosi all’ultimo minuto, i connazionali sono pronti a partire per le feste di Natale e Capodanno. Lo confermano i dati diffusi da Federturismo.

Grazie alle nevicate dei giorni scorsi, la montagna si conferma la top destination, con picchi di prenotazioni che segnano l'80% per il Capodanno e il 50% per Natale, con un' affluenza agli impianti di risalita che nelle località clou si allineerà ai livelli del 2019.



Terme e città d'arte

Cresce anche l’interesse per la vacanza termale (+10% nel Nord e Centro Italia rispetto al periodo natalizio del 2019) e nelle città d'arte si registra un numero di prenotazioni che si avvicina sensibilmente ai volumi pre covid, con Venezia che per Capodanno sfiora il tutto esaurito.



Tornano gli stranieri

Si conferma il ritorno degli stranieri, con oltre 5 milioni di presenze per queste festività.



Gli alberghi rimangono la prima scelta, in particolare i 3 e 4 stelle, prenotati da francesi, tedeschi e inglesi che pernottano in media 4 notti. Mentre gli americani, grazie anche al cambio ancora molto favorevole euro dollaro e ad una propensione alla spesa alta, si trattengono per un periodo più lungo, di almeno 8 notti optando anche per gli hotel 5 stelle.



Gli aeroporti registrano un +10% di passeggeri in arrivo.



In agenzia

In agenzia, oltre alle intramontabili capitali europee Londra, Parigi e Amsterdam, si vende molto l'Egitto, tornano le crociere e sul lungo raggio vicono Maldive e Thailandia. Molto richiesti anche gli Stati Uniti.