Le agenzie spagnole dovranno comunicare i dati delle prenotazioni: scatta la protesta

16:32

Un obbligo per far fronte al quale le agenzie di viaggi non hanno le risorse necessarie. i dettaglianti spagnoli alzano gli scudi contro la nuova regola che impone loro di comunicare i dati di tutte le prenotazioni.

Secondo le principali associazioni di categoria, come riporta preferente.com, il compito dovrebbe essere assolto da compagnie aeree e società di autonoleggio. L'obbligo scatterà dal prossimo 2 gennaio, ma la fase di rodaggio della norma durerà 5 mesi.



Il punto principale sono proprio i mezzi per assolvere al nuovo compito, sia dal punto di vista tecnologico che da quello del reperimento di personale. Per le associazioni infatti l'adempimento renderebbe necessario trovare nuove risorse umane per affrontare il carico di lavoro. E questo in un momento in cui il comparto della distribuzione turistica sta ancora affrontando la ripresa delle attività dopo gli ultimi difficilissimi anni.