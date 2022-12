12:31

La domanda di visite guidate ed escursioni non conosce crisi. Anzi, dopo la pandemia, le richieste di esperienze sono letteralmente esplose. Parola di Verónica de Iscar (nella foto), direttrice dell’ufficio b2b di Civitatis, che ha spiegato i motivi dell’avanzata della piattaforma sul nostro mercato.



“Siamo consapevoli che la situazione economica è incerta, ma noi continuiamo a vendere tantissime escursioni, stabilendo ogni mese un nuovo record. Magari si cerca di risparmiare sull’hotel, ma non su quello che si fa in una destinazione, che è diventato l’elemento più importante della vacanza. Lo osserviamo in tutti i mercati, ma in particolare in Italia, dove per il 2023 - ha aggiunto la manager - prevediamo di crescere a tre cifre”.





Attualmente Civitatis lavora con circa 17mila agenzie in tutto il mondo e organizza oltre 75mila attività in 3.370 destinazioni. Nel nostro Paese, dove ha debuttato nel 2018, collabora con 5mila agenzie, il 27% in più rispetto al 2021.

Ma a cosa è dovuta tanta capillarità? “Abbiamo capito che le agenzie e i tour operator avevano la necessità di garantire un prodotto personalizzato e soprattutto svincolato dalle logiche dei pacchetti standardizzati”.

Amina D'Addario