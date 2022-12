Bluvacanze innova nei pagamenti digitali in sinergia con PayDo

09:47

Innovazione nell’ambito dei pagamenti digitali per Bluvacanze. ll Gruppo potrà infatti gestire pagamenti e incassi in ambito b2b e b2c in modalità digitale grazie a PlickUp, nuovo servizio della fintech italiana PayDo.

Questa soluzione permetterà agli uffici centrali del Gruppo di inviare e incassare digitalmente pagamenti provenienti dalle proprie agenzie presenti sul territorio per gli acquisti di biglietteria, e, con la medesima modalità, anche dagli utenti finali per gli acquisti di pacchetti di viaggio.



La richiesta di pagamento viene inviata tramite una notifica whatsapp, smso e-mail, da cui il destinatario accede alla piattaforma PlickUp e procede con il pagamento attraverso metodi alternativi. Il tutto senza scaricare app o effettuare registrazioni a nuovi servizi. PlickUp permette poi di allegare eventuali documenti o comunicazioni formali, rendendo le operazioni di incasso digitali più semplici e più efficaci.



“Per noi è un traguardo importante poter fornire al Gruppo Bluvacanze una soluzione di pagamento digitale che crea valore per tutte le parti coinvolte – afferma Donato Vadruccio (nella foto), amministratore delegato di PayDo –. Con questa soluzione garantiamo un processo di riscossione snello, veloce, e con la sicurezza dell’esito real time”.



“Il processo di costante innovazione caratterizza le business unit del nostro Gruppo e si sviluppa su tutti i processi operativi. La collaborazione con PlickUp – aggiunge Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze – si inserisce certamente in questa linea, offrendo semplicità, efficienza e sicurezza nei sistemi di pagamento offerti dal nostro modello di distribuzione turistica organizzata”.