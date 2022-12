12:30

Luca Caraffini (nella foto) dice addio a Welcome Travel. La mossa del manager viene annunciata da una nota della rete di distribuzione, nella quale si sottolinea che Caraffini ha lasciato la società "in totale armonia con il Network e gli azionisti Alpitour e Costa".

"Sono grato a Luca per il prezioso lavoro svolto in questi anni – è il commento di Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group – e per il continuo spirito di collaborazione e condivisione che ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi nonostante le difficoltà degli ultimi due anni. Gli auguro un futuro professionale ricco di successi e soddisfazioni".



Caraffini aggiunge: “I successi conseguiti come amministratore Delegato di Geo e poi di Welcome Travel Store, sono stati possibili soprattutto grazie al costante appoggio del management di Alpitour, di Costa e ovviamente di Welcome Travel che, negli anni, ha sostenuto i processi di sviluppo delle società da me guidate". Il manager aggiunge: "La sinergia con Welcome Travel Group, in particolare con Adriano, è sempre stata concreta e focalizzata a garantire il miglior servizio alle agenzie associate. Sono stato fortunato a lavorare tanti anni in un gruppo così efficiente e leader della distribuzione italiana delle vacanze”. Per il momento non ci sono dettagli sui prossimi impegni di Caraffini.



La fusione con Welcome Travel Group

Intanto, il network annuncia la fusione per incorporazione di Welcome Travel Store, la società specializzata nel modello di associazione in partecipazione.



Il concept manterrà comunque la propria identità commerciale e posizionamento all'interno del gruppo. "La scelta è stata dettata dalla necessità di una gestione più armonica con le funzioni presenti in Welcome Travel Group, che consentirà di semplificare e velocizzare tutti i processi al fine di erogare agli associati un servizio efficace ed efficiente".