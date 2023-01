08:02

Crisi del personale, mancanza di professionisti adeguatamente formati e rischio di esodo delle professionalità verso altri settori. Sono queste alcune delle sfide che il settore si troverà ad affrontare nel 2023 nei pronostici di Mark Tanzer, amministratore delegato di Abta.

Sfide che tuttavia, sottolinea in un’intervista a TTG Media, non inficeranno una crescita progressiva dell’industria dei viaggi, dopo tre anni di orrore pandemico, ma metteranno le aziende di fronte a nuove problematiche.



Errore di comunicazione

Al primo posto nella sua agenda c’è, dunque, il recruitment, un problema che – sottolinea – “probabilmente è uno dei più gravi del settore ed è destinato a peggiorare negli anni a venire, se le aziende non sapranno correre ai ripari”. La priorià, dice, è chiarire ai potenziali candidati che c'è una vasta gamma di ruoli entusiasmanti e appaganti disponibili in tutto il settore. Un messaggio che, a suo avviso, l’industria dei viaggi non ha saputo trasmettere ai candidati. "C'è tutta una serie di professionalità e carriere interessanti nel settore - dice -: marketing digitale, IT, vendite, aviazione, potrei continuare: è un comparto molto ricco in cui le persone possono costruirsi una carriera".



Le aziende, continua, dovrebbero cercare mezzi più moderni per attrarre nuovi talenti, ad esempio utilizzando maggiormente tutti i social media, incluso TikTok.

"Dobbiamo lavorare su come attirare il personale e sui canali che le aziende utilizzano per raggiungere i candidati - continua -. In questa nuova era è possibile ottenere una risposta migliore attraverso i social media. Penso che aprire gli occhi su come funziona il recruiting più in generale sia molto importante".



Il personale però, non va solo trovato, va anche incentivato a restare; la chiave per trattenerlo risiede in ulteriori investimenti nella formazione e nella gestione, che secondo Tanzer saranno "fondamentali" in quanto ci sono "molti altri posti dove le persone possono andare".