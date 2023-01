Case Vacanza, su Subito quasi 3 milioni di ricerche: il podio delle località

17:28

Sono stati ville, casali e chalet anche al di fuori dei circuiti turistici tradizionali le sistemazioni preferite dagli italiani in cerca di soluzioni di case vacanza per le vacanze invernali. È quanto emerge dall’analisi delle quasi 3 milioni di ricerche nella categoria Case Vacanza della piattaforma Subito.

In particolare, ‘Capodanno’ risulta la parola chiave più utilizzata nelle ricerche degli ultimi due mesi nella categoria Case Vacanza e il traffico, in questa particolare categoria di immobili, a novembre 2022 è cresciuto del 17% rispetto al mese di ottobre.



La classifica

Tra le soluzioni abitative più cercate sono andate per la maggiore le grandi abitazioni indipendenti come ville, baite, casali e anche chalet. Non soltanto abitazioni per più persone, ma soprattutto contesti indipendenti e possibilmente isolati.



Le più richieste sono state sistemazioni in montagna, con Roccaraso in Abruzzo, Asiago in Veneto e il Terminillo in Lazio sul podio delle località più gettonate. Seguono nella top ten le valdostane Champoluc e Cervinia, rincorse dalla calabra Camigliatello Silano, e poi ancora dalla Val di Fassa in Trentino Alto Adige. A chiudere la classifica la piemontese Val Vigezzo, Bormio in Lombardia e Valsesia in Piemonte.



Per gli irriducibili del mare (il 28% dei vacanzieri secondo dati Ipsos) Subito mette sul podio delle località due laziali, Scauri e Torvaianica, e Bibione in Veneto.