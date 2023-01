di Gaia Guarino

08:05

La pandemia ha stravolto tutti gli equilibri e, dopo quasi 3 anni, nonostante la riapertura dei confini, il settore si trova davanti nuove sfide. Tutto ciò comporta una rivoluzione anche per chi nel turismo lavora quotidianamente: gli adv. Per tale ragione, la testata americana travelpulse.com ha elaborato una vera e propria guida per aiutare gli agenti a non cadere nelle trappole che il 2023 può tendere loro e capire quali errori non commettere nei prossimi 12 mesi.

Innanzitutto, non fingere che il mondo sia lo stesso del periodo pre-Covid: ignorare il problema non è una soluzione. I clienti delle adv sono coscienti dell'evoluzione in corso e il compito di un consulente di viaggi è prepararli al meglio già prima della partenza.



In secondo luogo, accettare il fatto che il costo dei viaggi sia aumentato: il costo del trasporto aereo è cresciuto e probabilmente continuerà a farlo, si stima di circa l'8%. Aspettare per prenotare il proprio volo non è una buona idea e un bravo adv deve comunicarlo ai clienti.



Terzo, non smettere di formarsi e imparare: la formazione è un tassello essenziale per gli adv, più si conosce meglio si vende.

Quarto, confrontarsi costantemente con i propri fornitori perchè mantenere un rapporto sempre attivo sarà imprescindibile. Se manca il prodotto, cosa si può vendere?



E ancora, non pensare che i clienti si comportino come in passato: dopo due anni a casa le persone hanno voglia di viaggiare e in molti casi sono disposti a farlo spendendo di più e per esperienze di lusso.



Infine, non focalizzarsi sul prezzo ma sul valore: nel 2023 il driver non sarà il prezzo ma il valore del prodotto.