L’impennata del business travel: i viaggi d’affari in veloce ripresa

11:26

La notizia arriva da uno dei principali player inglesi per i viaggi d'affari, che opera oltre che in Uk anche in diversi mercati come Belgio, Sud Africa ed Emirati Arabi: secondo Travel Counsellors il business travel si sta rapidamente riprendendo, con un trend del +52% rispetto ai livelli pre-pandemia.

Questa infatti, come riporta travelmole.com è la percentuale di crescita che ha registrato l'azienda tra novembre e dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019.



Inoltre il player, che opera anche nel settore delle vendite online, sta registrando un incremento del 20% nelle nuove aperture di account sempre rispetto all'ultimo anno prima della pandemia.



Le cifre dunque offrono un'iniezione di ottimismo sia per Travel Counsellors che per tutto il segmento dei viaggi d'affari, pesantemente penalizzato dalle chiusure e dalle limitazioni ai viaggi degli ultimi anni.