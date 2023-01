Volagratis.com e l’advance booking: le destinazioni più richieste per il 2023

09:21

L’advance booking è una realtà sempre più consolidata anche per Volagratis.com, che segnala un aumento della mole di prenotazioni per il 2023 già in questi primi giorni dell’anno. La scelta ancora una volta cade sulle mete balneari, su cui fa perno un terzo delle prenotazioni già effettuate, in crescita del 46% rispetto al 2019 e del 26% rispetto al 2021. Scendono, invece, di 13 punti percentuali le prenotazioni per i soggiorni in città.

Maldive star del 2023

La top five delle destinazioni per i soggiorni tra gennaio e aprile vede al primo posto le Maldive, seguite da Zanzibar e Thailandia. Nella top 5 si piazzano inoltre la Repubblica Dominicana e Mauritius.



A Pasqua dominano le città

Per quanto riguarda, invece, la sola Pasqua, le città riconquistano consensi e, in base ai dati di Volagratis.com, al momento le scelgono 7 viaggiatori su 10. Nonostante Sharm el Sheikh conquisti il primo posto per la vacanza di primavera, il resto della classifica è infatti occupato da Parigi, Amsterdam, Londra e Praga.



Allungando lo sguardo sulla stagione estiva, tra quanti stanno già prenotando le partenze tra giugno e settembre le mete più richieste sono le isole: sul podio salgono Tenerife, Maiorca e la Sicilia, seguite da Sharm (unica eccezione) e Creta.