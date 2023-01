Stop ai supplementi singola: la scelta di Shearings

16:55

Una piccola rivoluzione nel mondo del turismo, che testimonia come il settore stia cambiando. Shearings, azienda nata in Uk come operatore per i viaggi in bus e che negli anni ha ampliato il suo raggio d'azione anche ad altri segmenti del travel, ha annunciato l'abolizione del supplemento singola in 27 dei suoi hotel nel Regno Unito.

Come riporta ttgmedia.com, bisogna comunque sottolineare che le camere progettate per due persone avranno comunque un costo aggiuntivo se occupate da un solo cliente.



“Capiamo perfettamente perché gli hotel addebitano un supplemento singolo - afferma Ashley Dellow, head of retail sales di Shearings -, ma è il fatto che ora possiamo offrire una vasta selezione di vacanze nel Regno Unito senza supplemento per camera singola è davvero una buona notizia".