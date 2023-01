di Alessia Noto

08:35

Pubblicità

Si apre l’anno delle ‘decisioni price-driven’ per i viaggiatori italiani. Dopo le limitazioni imposte dall’emergenza Covid, la voglia di esplorare il mondo non mancherà nel 2023, ma la morsa del caro vita farà sentire la sua stretta e le scelte di viaggio saranno fortemente influenzate dai prezzi. Queste le previsioni che Skyscanner racconta ai microfoni di 'Gente di Viaggi', il podcast di TTG Italia.



Nella nuova puntata, l’azienda alza il velo sul suo ultimo report annuale, tracciando le tendenze di viaggio che segneranno i prossimi 12 mesi nel mercato italiano.



Le tendenze

Le attenzioni dei connazionali si focalizzeranno sulle “destinazioni a portata di tasca”, ma crescerà anche l’interesse per le mete meno popolari.



Nuovi target interessanti si faranno largo sul mercato. A partire dai ‘solo travellers’, ormai non più solo una fascia di nicchia, ma una solida realtà che rappresenta circa il 37% dei viaggiatori italiani, sempre più focalizzati su soluzioni di viaggio legate al benessere. Crescono inoltre, come eredità della partesi pandemica, i nomadi digitali.



Scoprite tutte le tendenze di viaggio degli italiani nella nuova puntata di 'Gente di Viaggi' nel player in alto