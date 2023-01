Le Maldive secondo Evolution Travel: pacchetti personalizzati con Etway

11:25

Sono tre gli open day organizzati da Evolution Travel a Roma, Bologna e Milano per consentire alle adv di scoprire le caratteristiche della destinazione Maldive del tour operator

Un prodotto veicolato tramite il Crs Etway, il nuovo motore di ricerca grazie al quale le adv possono creare pacchetti tailor made per i propri clienti ottenendo prezzi vantaggiosi, tra i migliori del mercato.

La piattaforma, accessibile tramite abbonamento mensile, consente infatti ai dettaglianti di costruire preventivi in tempo reale sul motore di ricerca dedicato ottenendo le tariffe più basse possibili.

Gli open day di presentazione si terranno il 28 gennaio a Roma e poi a Bologna e a Milano in date successive.