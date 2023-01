I 30 anni di Disneyland Paris: festeggiamenti fino al prossimo 30 settembre

13:58

Disneyland Paris ha deciso di prolungare i festeggiamenti per il suo trentesimo anniversario fino al 30 settembre 2023, rafforzando anche la programmazione di nuovi spettacoli e nuove attrazioni.

Dal 28 gennaio, come riporta l’Echo Touristique, i visitatori dei Walt Disney Studios potranno assistere allo spettacolo notturno ‘Avengers: Power the Night’. Lo spettacolo unirà suoni e luci, fuochi d’artificio, videoproiezione e esibizione di droni per immergere i suoi spettatori nell’universo Marvel.



Disneyland Paris sta stringendo una nuova partnership con la start-up di Bordeaux Dronisos, che già ha realizzato lo spettacolo notturno Disney D-Light, creato per il 30° anniversario del complesso, con più di 500 droni.



Dal 12 aprile ripartirà lo spettacolo notturno Disney Dreams! nell’area Disneyland park, preceduto come la scorsa primavera dallo spettacolo Disney D-Light.



In primavera, riaprirà anche i battenti l’attrazione cult ‘It’s a small world’. Nell’estate del 2023, inoltre, i personaggi del team Pixar sveleranno ‘Pixar: We Appartenment’, un nuovo spettacolo che si terrà nei Walt Disney Studios.