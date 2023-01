Le ambizioni di Tiqets, Leurink: “Amplieremo la quantità delle esperienze”

09:21

Arricchire la propria offerta con esperienze in destinazioni di tutte le tipologie e dimensioni: questo l'obiettivo di Tiqets per il nuovo anno.

"Vogliamo essere d'ispirazione e democratizzare la cultura - commenta Laurens Leurink (nella foto), ceo di Tiqets -. Nell'ultimo anno abbiamo collaborato con luoghi iconici come la Sagrada Familia di Barcellona e i giardini Keukenhof in Olanda, e abbiamo molte altre di queste partnership speciali in cantiere".



Guardando all'Italia, i dati di Tiqets rivelano come nel corso degli scorsi 12 mesi le attrazioni più gettonate siano state il Colosseo, la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani a Roma, con Milano che prospera con il Museo delle illusioni e il Duomo, e ovviamente Firenze con la Galleria degli Uffizi.



Una tendenza rilevata da Tiqets mette al centro le esperienze locali. Rispetto al passato e in particolare dopo la pandemia, i viaggiatori investono meno tempo nella ricerca dell'hotel in cui soggiornare, per impegnarsi invece nella scelta delle attività da svolgere in vacanza. "Dietro una grande crisi ci sono sempre grandi opportunità - sottolinea Leurink -. Stiamo sfruttando le possibilità che il mercato e le situazioni contingenti ci hanno presentato come, per esempio, la velocizzazione del processo di digitalizzazione dei biglietti di ingresso ai musei, un meccanismo che ha sicuramente aiutato il nostro business".



Per il 2023 Tiqets continuerà a orientare i propri sforzi verso il suo target principale costituito da giovani famiglie, Millennial e Gen Z dedicando però maggiore attenzione ai viaggiatori bleisure e a coloro che viaggiano mentre lavorano da remoto.



