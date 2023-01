Bank of America entra nel capitale di eDreams Odigeo

12:17

È tempo di cambiamenti in casa eDreams Odigeo. Bank of America è entrata nel capitale della società, rilevando, secondo quanto emerge dai registri della National Securities Market Commission (CNMV), una quota del 6,64%.



L’operazione - riporta Hosteltur - arriva in seguito all’ingresso nella società – alla fine del 2022 – di altri due colossi, quali Morgan Stanley e Barclays, con quote rispettivamente del 10,03 e 6,52%.

Pubblicità

Lo scorso dicembre, inoltre, il fondo Ardian ha venduto la sua partecipazione nella società (15,6%).



Il 6,64% rivelavo da Bank of America si divide in un 2,56% di diritti di voto collegati al possesso delle azioni e un 4,07% di diritti di voto legati agli strumenti finanziari.