Travelbuy apre un'agenzia anche a Malta

14:28

Travelbuy punta su Malta. Il network romano che ad oggi conta 102 agenzie di viaggi e che entro la fine di gennaio ne aprirà altre cinque, inaugurerà la prima agenzia sull'isola.

Si tratta di un trend in ascesa molto rapida, che testimonia il grande interesse per la formula dell’associazione in partecipazione nel nostro Paese.



“Non si tratta di un dato che ci sorprende - commenta Alfredo Vassalluzzo, founder del network - ma che rispecchia i risultati attesi in base ai nostri investimenti e alla coerenza commerciale”.

Il riferimento è al fatto che Travelbuy, fin dalla sua fondazione, non ha avuto necessità di variare la formula commerciale di affiliazione, né le modalità operative e questo risulta essere particolarmente apprezzato.



“Il nostro network implementa ogni giorno servizi di ogni tipo, dagli accordi commerciali con fornitori internazionali a nuove tecnologie, sempre al servizio degli agenti di viaggi. Il nostro nuovo presidio a Malta è importante per poter programmare questa destinazione in house attraverso i rapporti che si sono instaurati negli anni”.