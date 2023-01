Welcome Travel su emergenza rilascio passaporti: ‘Long haul penalizzato’

di Amina D'Addario

15:08

I tempi lunghi per il rilascio o il rinnovo del passaporto stanno creando ancora problemi al mondo delle agenzie. La conferma arriva questa volta da Andrea Moscardini, direttore network di Welcome Travel Group, che parla di un “impatto indubbio” in questi mesi invernali dove le richieste per le destinazioni lungo raggio hanno un peso molto alto.

“Raccogliamo segnalazioni trasversalmente dai nostri agenti in tutta Italia, sicuramente - sottolinea Moscardini - sono più marcate nelle grandi aeree metropolitane ma purtroppo i tempi migliorano solo relativamente anche nelle aree e nelle province meno densamente popolate”. Un altro aspetto preoccupante, è poi “l’estrema frammentazione delle casistiche legate ad ogni singola questura, purtroppo sembra non esista uno standard, neanche per le procedure ‘d’urgenza’ presentando documenti di viaggio, e questo aumenta l’incertezza dei clienti e le difficoltà degli agenti di viaggio”.



Ma cosa fare per tamponare il problema? “Come network stiamo affiancando tutte le nostre agenzie attraverso i nostri service center per mettere a fattor comune le differenti esperienze che raccogliamo dalla nostra rete”. Un supporto in più arriva poi dalla tecnologia: “Grazie ad un Crm avanzato come Salesforce, le nostre agenzie saranno sempre più in grado di dare informazioni puntuali e profilate ai loro clienti anche sulla scadenza dei loro passaporti".