Fiavet Piemonte proroga la campagna di tesseramento

09:49

Fiavet Piemonte ha deciso di prorogare fino al 30 gennaio la campagna di tesseramento, proponendo una quota ridotta a 200 euro per tutti i nuovi iscritti.

“Abbiamo un’offerta di servizi importante per i nostri associati – spiega Gabriella Aires, presidente dell’associazione regionale – con supporto e consulenza di alto livello in tutti i settori, dal legale al fiscale, ora anche il supporto alla comunicazione delle imprese con i media, grazie ai giornalisti che ci seguono. È un impegno di valore per le imprese che sanno trarne profitto. Ma è chiaro che l’unione fa la forza, più numerosi saremo più risorse avremo da investire: entrare in Fiavet Piemonte significa assicurare alla propria azienda un riferimento di utilità strategica, significa fare rete per costruire nuove occasioni di business, e significa avere visibilità presso le istituzioni e sul territorio. Abbiamo deciso di estendere al 30 gennaio la quota ridotta per dare ai potenziali nuovi associati più tempo per riflettere, per comprendere quali vantaggi concreti sono connessi all’ingresso in Fiavet Piemonte”.



Fiavet Piemonte è impegnata nell’attività di promozione del territorio grazie a una serie di eductour per i colleghi alla scoperta del Piemonte.



“Operazioni come questa di Fiavet Piemonte dimostrano quanto sia importante fare squadra per trasmettere il valore turistico della nostra Regione, puntando sulla qualità per vendere al meglio il territorio. Anche grazie a queste sinergie io credo che possiamo immaginare per il Piemonte una crescita del turismo intorno al 7-8% l’anno” aggiunge Fabio Carosso, vice presidente della Regione Piemonte.