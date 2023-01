14:54

Debutta un nuovo tool social per le agenzie Welcome Travel e Geo. Welcome Travel Group ha annunciato infatti l’attivazione di una innovativa piattaforma che aiuterà gli adv nella gestione dei canali Facebook e Instagram.



Il nuovo strumento è attivabile gratuitamente e accessibile direttamente dal portale Network (We hub e Geo space). Consentirà alle agenzie affiliate di avere pagine Facebook e Instagram sempre popolate e aggiornate; nonché di beneficiare di un piano editoriale di alta qualità nei contenuti e nelle immagini, con un aggiornamento quotidiano e un'alternanza di contenuti commerciali, emozionali, rubriche, quiz e focus sulle destinazioni, finalizzati alla massima valorizzazione dei loro profili.



All’interno della piattaforma, inoltre, gli agenti potranno trovare contenuti selezionati dal Network che verranno automaticamente pubblicati sulle pagine social dell’agenzia, la quale potrà arricchirli con le proprie attività.



Obiettivi

“Nell’ottica di mantenimento degli aspetti distintivi di Welcome Travel e Geo, i contenuti editoriali e la pianificazione degli stessi sono differenziati per i due brand e tagliati sul posizionamento di ognuno – spiega in una nota Laura Antonioli, responsabile marketing Welcome Travel Group – . Il grande, doppio, vantaggio per l’agenzia sarà comunque quello di avere sempre la propria ‘vetrina’ social fresca, aggiornata, dinamica, varia e qualitativa, anche in assenza totale di effort da parte dell’agenzia stessa e con la garanzia che i contenuti siano sempre coerenti e funzionali ai propri obiettivi di business. Un servizio che richiederebbe l’intervento di parecchi attori anche per la sola manutenzione di un palinsesto molto meno denso e più diluito o saltuario. Unica attività richiesta all’agenzia: l’inserimento nel portale del Network del proprio indirizzo Facebook - collegato a quello Instagram – seguito da una semplicissima procedura di attivazione”.

Per aiutare gli adv a comprendere il tool e l'uso dei social il Network mette inoltre a disposizione dei tutorial.