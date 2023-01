Disneyland Paris prolunga i festeggiamenti del trentesimo compleanno fino a settembre

16:55

Sono stati prolungati fino al 30 settembre di quest’anno i festeggiamenti per il trentesimo anniversario di Disneyland Paris. Una decisione presa sull’onda del successo sin qui ottenuto.

I prossimi appuntamenti prevedono un nuovo spettacolo di droni legato agli Avengers dal 28 gennatio, mentre da aprile tornerà lo show notturno Disney Dreams. “In primavera It's a small world una delle attrazioni più gioiose ed amate riaprirà le sue porte per la felicità di tutti gli ospiti – si legge in una nota della società -. Cara a Walt Disney, da quasi 60 anni questa attrazione accompagna i visitatori in un viaggio attraverso centinaia di bambole (Audio-Animatronics) vestite con i costumi locali, che cantano tutti insieme la canzone "It's a small world".



Le novità si concluderanno poi in estate con un nuovo spettacolo nello Studio Theater: "Pixar: insieme nella stessa realtà".