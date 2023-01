Spagna, 9 agenzie su 10 hanno riaperto dopo la pandemia

08:47

La pandemia non ha spazzato via le agenzie di viaggi fisiche. La prova della capacità del settore di resistere alle difficoltà degli ultimi due anni arriva dalla Spagna, dove il 2022 ha coinciso con la massiccia riapertura dei punti vendita.

Secondo l’ultime indagine Acave presentata a Fitur e rilanciata da Preferente, l’86% delle agenzie ha potuto riaprire tutti i punti vendita, riuscendo a recuperare l’intera forza lavoro. Solo il 10% è stato costretto a ridurre il personale e il 4% ha dovuto chiudere alcuni uffici.



La metà delle aziende afferma di avere una situazione finanziaria uguale o migliore rispetto al 2019. Il 32% assicura di trovarsi in una condizione solida e stabile, sebbene non abbia recuperato i livelli del pre-pandemia, mentre solo il 13% dichiara di avere ancora difficoltà.



L’indagine ha anche riguardato le aspettative per il 2023. Il 60% dei professionisti confida che le vendite possano crescere tra il 5 e il 15% rispetto al 2022. Un altro 20% prevede di eguagliare i risultati e solo il 10% teme un calo del giro d'affari a causa della recessione economica.