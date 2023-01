Il 2023 del turismo sul prossimo numero di TTG Magazine

16:00

Come si prospetta per il mercato turistico questo 2023 appena cominciato? Quali sono le speranze, gli obiettivi e le criticità che il comparto sarà chiamato ad affrontare?

Pubblicità

Per il primo numero di TTG Magazine dell'anno, TTG Italia ha chiesto ad alcuni dei principali manager attivi sul nostro mercato di mettere a fuoco non solo l’andamento attuale, ma anche le previsioni a medio termine.



Dalle interviste realizzate dalla redazione sono emersi temi diversi, alcuni già dibattuti nel corso del 2022 altri di assoluta attualità. Innanzitutto, è netta la riconferma di un trend che vede nel segmento luxury una delle chiavi di volta per lo sviluppo del futuro.



Inoltre, si riconferma il ritorno prepotente della voglia di viaggiare: si tratta di una tendenza destinata a durare nel tempo, riconfermata da tutti i player del settore. A testimoniarlo, gli ottimi risultati raggiunti nel mese di gennaio e la ripresa delle prenotazioni anticipate, fino ad ora concentrate per lo più sulla stagione estiva.



A questo si riallaccia però un grande tema che influenzerà sicuramente i conti nel 2023, legato al caro prezzi. Un caro prezzi avvertito a tutti i livelli, dalle strutture alberghiere che devono confrontarsi con rincari energetici e aumento dei costi del food & beverage, ai player del trasporto aereo e dei servizi a terra.



Le interviste ai manager su progetti e investimenti per il nuovo anno saranno disponibili su TTG Magazine del 23 gennaio, in distribuzione e sfogliabile online sulla digital edition.