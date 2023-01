Monica Astuti, Disneyland Paris: “La festa continua”

15:31

"Il 2023 sarà per Disneyland Paris ancora sinonimo di trentesimo anniversario, come sottolinea la country head Monica Astuti: "Visto l'enorme successo dell'evento abbiamo deciso di prolungare i festeggiamenti fino al 30 settembre 2023. Il Gran Finale comporterà una serie di novità. La prima è legata all'universo Marvel. Si tratta di 'Avengers: Power the Night', uno spettacolo notturno che andrà in scena dal 28 gennaio all'8 maggio all'interno del parco Walt Disney Studios. Una tecnologia all'avanguardia combinerà suoni e luci, 500 droni, effetti pirotecnici e proiezioni video per celebrare i supereroi Marvel. Un'altra novità arriverà nel parco Disneyland: tornerà dal 12 aprile lo spettacolo notturno 'Disney Dreams!', uno dei più amati dal giorno della sua apertura...". (continua sulla Digital edition di TTG Magazine)