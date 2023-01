Dunne, eDreams Odigeo: “Nel nostro Tech Hub selezioniamo talenti”

14:44

Sono già 60 i dipendenti del nuovo hub milanese di eDreams Odigeo, il Tech Hub che, inaugurato meno di dodici mesi fa, registra un afflusso costante di candidature. “Per noi che siamo una delle tech-company più importanti d’Europa Milano è eccezionale -commenta Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo (nella foto) -. È una città tech-oriented che ben si adatta alla rapida crescita che stiamo avendo, alla notorietà del nostro brand e al nostro voler essere innovatori all’interno della industry”.

L’azienda , presente in Italia da oltre due decenni, non smette di credere nel valore della qualità del lavoro e in quello dei professionisti del team. “Vogliamo essere certi che le persone si trovino bene una volta inserite nella nostra realtà - conclude Dunne -. Per tale ragione continuiamo a investire nella selezione, con lo scopo di mantenere salda la cultura dinamica che ci caratterizza”.

Gaia Guarino