Dunne, eDreams: “Così il Covid ha cambiato il modo di acquistare viaggi”

di Gaia Guarino

12:25

La voglia di tornare a viaggiare, soprattutto per svago, è sempre più tangibile. Collezionare ricordi, vivere nuove esperienze dal vivo premiando, dunque, l’autenticità della realtà offline. Sono queste le premesse con le quali prende avvio il 2023, dopo gli anni della pandemia che hanno cambiato le abitudini dei consumatori.

“Alcuni dei trend attuali sono nuovi, altri sono stati accelerati da quanto accaduto negli ultimi anni”, sottolinea Dana Dunne (nella foto), ceo di eDreams Odigeo. “Mi sento di individuarne almeno tre che in qualche modo riguardano anche la nostra azienda”.



Le tendenze

La prima tendenza è lo switch da offline a online: prima della pandemia, infatti, molte persone compravano offline la maggior parte dei prodotti necessari, ma, con il lockdown e le successive restrizioni, hanno imparato la facilità di acquistare online, anche i viaggi. “Parallelamente – prosegue Dunne – è incrementato l’utilizzo dei dispositivi mobile. I consumatori hanno via via acquisito dimestichezza con questi strumenti ormai parte del quotidiano”.



Infine, il terzo trend che si sta rafforzando è quello relativo alla sottoscrizione di servizi in abbonamento. Si è divenuti più predisposti a questa modalità, Netflix ne è un esempio, tanto che il dato è in impennata in tutta Europa. “Nel travel - conclude Dunne - vediamo un consumatore concretamente interessato alla possibilità di abbonarsi, tanto che solo nel periodo tra luglio e settembre 2022, noi di eDreams abbiamo registrato 400mila nuovi iscritti al nostro programma di abbonamento”.